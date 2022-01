Żydzi idą ,,z postępem’’. Powstanie przewodnik o LGBT w języku jidysz

„Bądź sobą” to tytuł książki dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat, która ma przybliżyć im zrozumienie tożsamości płciowej, orientacji seksualnej i różnorodności w rodzinie. W zamyśle autora jest też skierowana to dorosłych, którzy nie są zaznajomieni z tą tematyką. Wydana po angielski w 2019 roku książka wkrótce pojawi się w języku jidysz.

Głównym celem książki jest dotarcie do czytelników z przesłaniem, że różnorodność jest czymś dobrym.

- „Takie przewodniki są nadal rzadkością w języku angielskim i nie istnieją w wielu innych językach”

- podkreśla autor książki Jonathan Branfman.

- „Od dawna chciałem też stworzyć wydanie w języku jidysz, które służyłoby co najmniej trzem celom: aby edukacja na temat osób LGBTQ była dostępna dla tych, którzy poszukują jej w ultraortodoksyjnych społecznościach żydowskich; aby przyczynić się do rosnącego odrodzenia świeckiej kultury jidysz; oraz aby zapewnić materiały włączające osoby LGBTQ do akademickich zajęć jidysz”

- dodaje.

kak/jewish.pl