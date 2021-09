20 września – ingres bp. Siemieniewskiego do katedry legnickiej

Ingres nowego biskupa legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego do Katedry Legnickiej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła odbył się w poniedziałek 20 września 2021 roku, w 680. rocznicę poświęcenia tego kościoła.

Uroczystości z udziałem nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Salvatore Pennacchio rozpoczęły się o godz. 11.30 procesją liturgiczną do katedry z budynku domu parafialnego parafii katedralnej. W bramie głównej katedry biskupa przywitał Prepozyt Legnickiej Kapituły Katedralnej i proboszcz Katedry, i nastąpiła dalsza część uroczystości. Eucharystia rozpoczęła się ok. godz. 12.00. Liturgia z katedry była transmitowana przez telewizję TVT Zgorzelec, Radio PLUS Legnica oraz na kanale YouTube diecezji legnickiej.

„Niech nasza liczna obecność, będzie znakiem i wyrazem jedności z naszym Pasterzem” – napisał w specjalnej odezwie z okazji ingresu ks. Robert Kristman, wikariusz generalny diecezji legnickiej. Poprosił w niej o to, aby niedziela 19 września była szczególnym dniem modlitwy w intencji nowego biskupa.

Ojciec święty Franciszek mianował bp. Andrzeja Siemieniewskiego biskupem legnickim 28 czerwca br., po przejściu na emeryturę bp. Zbigniewa Kiernikowskiego. Kanoniczne przekazanie diecezji nastąpiło 29 czerwca, w uroczystość patronów diecezji legnickiej – św. Apostołów Piotra i Pawła, w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego.

Bp Andrzej Siemieniewski urodził się 8 sierpnia 1957 roku we Wrocławiu. Został wyświęcony na kapłana 1 czerwca 1985 roku we Wrocławiu, mianowany biskupem 5 stycznia 2006 roku, konsekrowany 11 lutego 2006 roku. Bp Siemieniewski to Profesor Nauk Teologicznych, doktor habilitowany Teologii (Duchowości) Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, doktor Teologii Papieskiego Uniwersytetu Św. Tomasza z Akwinu w Rzymie. Delegat KEP ds. Stowarzyszenia „Rodziny Nazaretańskie”, Delegat KEP ds. Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”, Członek Zespołu ds. kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną (ds. kontaktów z Polskim forum Chrześcijańskim), Członek Rady Naukowej KEP.

Diecezja legnicka/ BP KEP

mp/episkopat.pl