Abp Gänswein: Trwa próba zniszczenia Benedykta XVI

Istnieje pewien nurt, który chce zniszczyć Benedykta XVI i jego dzieło. Nigdy nie lubili jego osoby, teologii i pontyfikatu. Teraz pojawiła się idealna okazja, by wyrównać rachunki, zrobić coś w rodzaju damnatio memoriae, skazać go na niepamięć – mówi abp Georg Gänswein, komentując w wywiadzie dla Corriere della Sera serię ataków na Papieża Seniora. Z bólem przyznaje, że wiele osób zostało zwiedzionych przez ten tchórzliwy atak. To smutne – dodaje prywatny sekretarz Benedykta XVI.

Podkreśla, że fakty różnią się od tego, co pisze się o Benedykcie XVI w mediach. Ci, którzy z nim współpracowali, dobrze wiedzą, jak wiele zrobił dla walki z pedofilią. To on jako pierwszy, już za pontyfikatu Jana Pawła II, doprowadził do zmiany mentalności, do transparencji i przyjęcia linii postępowania, którą kontynuuje teraz Franciszek.

Abp Gänswein przyznaje, że ogłoszony wczoraj list można postrzegać jako duchowy testament Benedykta XVI. Odzwierciedla jego myśli, uczucia, moralną i intelektualną uczciwość. Kiedy pisał ten list, myślał o ofiarach wykorzystywania, ale przed oczami miał samego Boga. Bo człowiek może oszukać innych ludzi, ale Boga oszukać się nie da – dodał sekretarz Papieża Seniora.

Vatican News