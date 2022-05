Abp Marek Jędraszewski: Nieprzerwanie nieśmy pomoc braciom z Ukrainy

– Prawdziwy pokój między narodami i państwami może i powinien być budowany na ewangelicznych zasadach miłości, sprawiedliwości, przebaczeniu i wzajemnym zrozumieniu – mówił abp Marek Jędraszewski na początku uroczystości ku czci św. Stanisława na Skałce.

Dziś przed południem z Wawelu na Skałkę wyruszyła tradycyjna procesja ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Uroczystej Mszy św. przy Ołtarzu Trzech Tysiącleci przewodniczył abp Jan Romeo Pawłowski, Sekretarz ds. Przedstawicielstw Papieskich w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej.

Na początku liturgii abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę, że św. Biskup Stanisław Szczepanowski do historii naszej ojczyzny przeszedł jako „niezłomny obrońca moralnego ładu, budowanego na Ewangelii z zawartymi w niej przykazaniami miłości Boga i miłości bliźniego, a równocześnie jako symbol odrodzonej i zjednoczonej po rozbiciu dzielnicowym Polski”. Metropolita krakowski podkreślił, że 943 lata po męczeńskiej śmierci św. Stanisława moralny sprzeciw budzi „okrucieństwo, przemoc i terror” wojsk rosyjskich wobec bezbronnej cywilnej ludności Ukrainy.

Arcybiskup zaznaczył, że zło, które dokonuje się na Ukrainie, stało się okazją do tego, „aby w naszych sercach i umysłach zwyciężyło dobro” i dzieje się to przez okazywanie wsparcia i niesienie różnorakiej pomocy w polskich domach, parafiach, zakonach, szkołach czy zakładach pracy. – W ten sposób doświadczamy też na co dzień – i to bardzo konkretnie, że prawdziwy pokój między narodami i państwami może i powinien być budowany na ewangelicznych zasadach miłości, sprawiedliwości, przebaczeniu i wzajemnym zrozumieniu – mówił abp Marek Jędraszewski.

Metropolita podkreślił, że w obliczu zupełnie nowych wyzwań dziejowych potrzebne jest wsparcie i opieka głównych patronów ojczyzny – św. Wojciecha, św. Stanisława Biskupa i św. Andrzeja Boboli. W tym kontekście arcybiskup podziękował wszystkim, którzy dziś – najpierw przy relikwiach św. Stanisława na Wawelu, a później w uroczystej procesji na Skałkę – wspólnie się modlą. Zachęcał do modlitwy o „łaskę możliwie szybkiego i sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy, o ciągłą gotowość naszych serc, by nieprzerwanie nieść pomoc i wsparcie naszym siostrom i braciom Ukraińcom, o życie w prawdzie i o dążenie do autentycznej jedności ze strony wszystkich Polaków dla dobra naszej ojczyzny”.

W uroczystościach na Skałce wzięli udział nuncjusz apostolski w Polsce – abp Salvatore Pennacchio, a także przedstawiciele Episkopatu Polski – obecni byli m.in. abp Stanisław Gądecki – metropolita poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, kard. Stanisław Dziwisz – metropolita krakowski senior czy kard. Kazimierz Nycz – metropolita warszawski.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej