Abp Szewczuk: ,,Cud nad Wisłą’’ powtarza się dziś na Ukrainie

„To, co dzieje się dzisiaj w naszej ojczyźnie, niektórzy historycy nazwali już cudem nad Dnieprem. Tak jak przed stu laty miał miejsce cud nad Wisłą, kiedy wojska polskie powstrzymały najazd Czerwonej Ordy i broniły niepodległości, prawa do istnienia odrodzonego państwa polskiego. Dziś ten cud nad Dnieprem tworzy nasza ukraińska armia, powstrzymując inwazję naszego północnego sąsiada, który wkroczył na naszą ziemię, niosąc zniszczenie i niosąc śmierć, próbując zniszczyć kochający wolność naród ukraiński. Ale mocą miłości, miłości do naszej ojczyzny, mocą jedności narodu ukraińskiego zadziwiliśmy świat. Tworzymy cud narodu, który okazuje miłość do wolności całemu światu. I zaskakuje cały świat. Dziś w sposób szczególny trwamy na modlitwie, modląc się za naszą ukraińską armię – za tych, którzy dziś bronią pokoju na Ukrainie, za tych, którzy bronią naszej ludności cywilnej, która najbardziej jest chyba dotknięta rosyjską agresją.“