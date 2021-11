Absurdalne wywody Gretkowskiej. ,,Musimy czekać aż faceci wymrą a katolicyzm wróci do katakumb?’’

„Czy musimy czekać aż faceci wymrą w Polsce? Katolicyzm wróci do katakumb?” – pytała dziś w programie Onet Rano Manuela Gretkowska.

Pisarka w rozmowie z Bartoszem Węglarczykiem komentowała m.in. konsekwencje orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji eugenicznej z ub. roku. W tym kontekście przytoczyła opowieść o… pawianach w Afryce.

- „Było takie stado pawianów w Afryce, tak jak w Polsce, te samce biły samice, były posiniaczone. Nie miały niebieskiej karty, ani niebieskiego banana, i przyszła grypa, nie covid, grypa jakaś zwierzęca. I te wszystkie samce padły. Zostały samice i one mając pamięć tego co się stało, wszystkim tym młodym samcom nie pozwoliły dojść do władzy. I było to hipisowskie stado miłości”

- opowiadała Gretkowska.

- „Ale pytanie: Czy musimy czekać aż faceci wymrą w Polsce? Katolicyzm wróci do katakumb?”

- pytała.

kak/Onet Rano, Tysol.pl