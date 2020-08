Aktywiści #BlackLivesMatter palą Biblię. To już nie jest tylko walka o prawa człowieka

Polski Ormianin Petros Tovmasyan, który jest działaczem społecznym oraz restauratorem, opublikował na swoim profilu na Twitterze film, na którym lewicowi aktywiści/bojówkarze palą egzemplarze Biblii...

Prezydenta Stanów Zjednoczonych Donald Trump w swoim przemówieniu 4 lipca 2020 roku pod Mt. Rushmore powiedział:

- W naszych szkołach, redakcjach, a nawet w salach korporacyjnych posiedzeń, pojawił się nowy skrajnie lewicowy faszyzm, który wymaga absolutnej lojalności. Jeśli nie mówisz jego językiem, nie wykonujesz jego rytuałów, nie recytujesz jego mantr i nie przestrzegasz jego przykazań, zostaniesz ocenzurowany, wygnany, umieszczony na czarnej liście, prześladowany i ukarany. Nam się to nie przydarzy

W raporcie na temat sytuacji w USA, opracowanym przez Reduty Dobrego Imienia, możemy przeczytać m.in.:

- Obecna sytuacja jest fragmentem wojny kulturowej, której część rozgrywa się także w Polsce. Przeciwnik z którym mamy do czynienia jest ten sam od stu lat – marksizm agresywnie atakujący podstawy cywilizacji. Zatrzymaliśmy go 100 lat temu pod Warszawą, zatrzymamy i teraz.

Z tego płynie już czysty wniosek, że w wykorzystaniu śmierci George’a Floyda nie chodziło i nie chodzi o walkę o prawa człowieka, ale o nową odsłonę rewolucji lewicowej. Inne są narzędzia oraz metody niż te, którymi dotychczas się posługiwano.

Left-wing activists bring a stack of Bibles to burn in front of the federal courthouse in Portland. pic.twitter.com/lYWY0x8n8P