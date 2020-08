Aktywista LGBT atakuje dziennikarza TVN za homofobię

Stacja TVN naraziła się tęczowej społeczności. Aktywista LGBT zaatakował dziennikarza TVN za to, że używa ,,transfobicznego i nienawistnego języka”. To oznacza, że najbardziej poprawna politycznie telewizja w Polsce oskarżona została o homofobię. Powód? Dziennikarz stacji TVN nie wiedział czy Michała Sz. ,,Margot” może nazwać kobietą .

Michał Sz. to aktywista związany z środowiskiem LGBT. Podaje się za kobietę i nosi pseudonim ,,Margot". Zrobiło się o nim głośno, gdy zaatakował samochód środowiska pro-life. Za to też usłyszał zarzuty. Był on też uczestnikiem prowokacji tęczowych aktywistów, gdy nałożono tęczową flagę na figurę Chrystusa przed kościołem Św. Krzyża.

W piątek w Warszawie odbył się protest środowiska LGBT przeciwko zatrzymaniu działacza. Na antenie doszło do interesującej wymiany zdań pomiędzy dziennikarzem TVN24 a aktywistą LGBT. Jak wynika z rozmowy Telewizja TVN została tym samym skrytykowana za homofobię.

Aktywista LGBT atakuje TVN za...homofobię, gdyż dziennikarz tej stacji miał dylemat czy Michała Sz. "Margot" można nazywać kobietą

Osobą, z która rozmawiał dziennikarz TVN24 to Wojciech Sawoniewicz z młodzieżówki Wiosny Roberta Biedronia. Do całej sytuacji aktywista odniósł się na Twitterze:

,,Zmiana społeczeństwa zaczyna się od języka. Nie mogłem pozwolić, żeby redaktor jednej z największych stacji telewizyjnych używał transfobicznego i nienawistnego języka- napisał na Twiterze Sawoniewicz.

Zmiana społeczeństwa zaczyna się od języka.

,,Zmiana społeczeństwa zaczyna się od języka. Nie mogłem pozwolić, żeby redaktor jednej z największych stacji telewizyjnych używał transfobicznego i nienawistnego języka.

