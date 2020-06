Amerykańscy żołnierze z Niemiec będą przeniesieni do Polski

24.06.20, 22:42 Fot. The White House, via: Flickr

Po spotkaniu z Andrzejem Dudą, prezydent USA Donald Trump stwierdził, że do Polski najpewniej zostaną przeniesieni amerykańscy żołnierze z Niemiec. Prezydent Andrzej Duda zadeklarował, że jest na to gotów.

W czasie konferencji prasowej po spotkaniu Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem prezydentów zapytano, czy amerykańskie wojska zostaną wysłane z Niemiec do Polski:

-„Na samym początku chcę zaznaczyć, że Polska jest jednym z niewielu krajów, które spełniają obietnice w ramach sojuszu północnoatlantyckiego” – rozpoczął swoją odpowiedź Donald Trump.

-„Najprawdopodobniej przeniesiemy wojska z Niemiec do Polski. Niemcy płacą zarówno ułamek tego, co powinni płacić. To ogromny zawód, dlatego zmniejszymy ten kontyngent w Niemczech. Niektórzy wrócą do USA, niektórzy do innych krajów, a Polska będzie jednym z krajów do których żołnierze trafią” – zadeklarował prezydent USA.

Z kolei prezydent Polski Andrzej Duda zapewnił, że na Polska jest gotowa na przyjęcia wojsk Stanów Zjednoczonych:

-„Nie miałbym śmiałości powiedzieć prezydentowi USA, gdzie ma wysłać swoich żołnierzy, to decyzja niezwykle odpowiedzialna. Zwróciłem się do pana prezydenta żeby z Europy sił amerykańskich nie wycofywał, bo bezpieczeństwo Europy jest dla mnie bardzo ważne. Czy jestem gotów, aby Polska przyjęła więcej amerykańskich żołnierzy? Tak jestem gotów ”.

Andrzej Duda wskazał na niebezpieczeństwo ze strony Rosji:

-„Rosja napadła na Ukrainę, wcześniej napadła na Gruzję. 2014 rok to był rok wielkich obaw” – przypominał.

-„Obecność sojusznicza jest dla nas niezwykle istotna” – stwierdził.

kak/niezależna.pl