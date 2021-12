Amerykańska dyplomatka: Nie będziemy rozmawiać o Polsce bez Polski!

Asystent sekretarza stanu USA ds. Europy Karen Donfried zapewniła w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że Stany Zjednoczone nie będą prowadzić żadnych rozmów mających znaczenie dla bezpieczeństwa Polski bez Polski.

We wtorek prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden rozmawiał z prezydentem Rosji Władimirem Putinem na temat sytuacji na Ukrainie i koncentracji rosyjskich wojsk przy jej granicach. W trakcie rozmowy Biden miał zagrozić Putinowi, że atak na Ukrainę pociągnie za sobą poważne sankcje ze strony Zachodu. Tuż po rozmowie jednak Kongres USA zrezygnował z sankcji wobec Nord Stream 2. Później Biden zaproponował też rozmowy z udziałem Rosji i „co najmniej czterech” sojuszników NATO.

Asystentka sekretarza stanu USA ds. Europy i Eurazji Karen Donfried przekonuje w rozmowie z PAP, że Biden obok sankcji widzi też szansę na rozwiązanie konfliktu drogą dyplomatyczną. Miałoby być to wdrożenie porozumień mińskich i omówienie zagadnień dot. rosyjskich obaw.

Przed rozmową z Putinem Biden rozmawiał z czterema sojusznikami na temat Ukrainy. Byli to przywódcy Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Włoch. Do rozmów nie została jednak zaproszono Polska. W związku z tym zapowiedzi prezydenta USA dot. negocjacji z Rosją i czterema sojusznikami z NATO zrodziły w Polsce obawy, że w rozmowach tych Warszawa nie zostanie uwzględniona.

- „Mogę powiedzieć, że wystarczy spojrzeć na dorobek prezydenta Bidena. To jest prezydent, który cały czas podczas swojej kampanii i po objęciu prezydentury mówił, jak bardzo chce odnowić nasze sojusze. Jest stuprocentowo i głęboko zaangażowany w sojusz NATO. Nie mam więc żadnych obaw co do tego. I jeśli spojrzymy na ostatnie siedem lat w NATO, mieliśmy do czynienia z konsekwentnym wzmacnianiem naszych wschodnich sojuszników za pomocą całego zestawu środków. Myślę, że Polska z pewnością czuje, że jest w lepszej pozycji, niż była w 2014 r.”

- podkreśliła Karen Donfried/

- „Stany Zjednoczone konsekwentnie mówiły i nadal mówią, że nie będziemy prowadzić rozmów o waszym bezpieczeństwie bez was. Więc nie martwiłabym się o to”

- zapewniła.

kak/PAP