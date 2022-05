Amerykańska zakonnica: Mamy być posłuszni Bogu. Jeśli papież mówi rzeczy grzeszne…

Amerykańska zakonnica Matka Miriam w swoim popularnym programie Mother Miriam Live tłumaczyła na czym polega posłuszeństwo Bogu oraz papieżowi.

„Kiedy papież mówi coś, co jest grzeszne, co jest nieścisłe, co jest sprzeczne z wiarą nie tylko mamy prawo nie wierzyć, ale nie powinniśmy w to wierzyć” – powiedziała zakonnica i dodała: „Musimy iść za Bogiem, a nie za ludźmi, nawet jeżeli do tych ludzi należy Ojciec Święty, jeśli nie mówi on prawdy”.

Matka Miriam podkreśliła, że „pierwszym, któremu mamy być posłuszni, jest Bóg - zawsze”. Przekonywała też, że „jeśli papież naucza czegoś sprzecznego z wiarą lub tym, co Bóg przepowiedział przez swoje Słowo lub w prawie naturalnym, to nie mamy być posłuszni. Nie mamy być posłuszni papieżowi”.

Zdaniem Matki Miriam Franciszek myli się choćby w narzucaniu katolikom szczepienia przeciwko COVID-19 jako realizacji obowiązku miłości bliźniego czy też w wyrażaniu wsparcia ideologii LGBT.

ren/Facebook