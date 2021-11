Amerykański niszczyciel rakietowy wszedł na Morze Czarne

Niszczyciel rakietowy US Navy Arleigh Burke minął wczoraj Bosfor i wszedł do Morza Czarnego, podają służba prasowa Szóstej Floty Marynarki Wojennej USA na Twitterze oraz turecki serwis CNN.

Uzbrojony w rakiety niszczyciel DDG 51 jest częścią Szóstej Floty Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych wraz z sojusznikami i partnerami NATO będzie prowadzić zaplanowane operacje patrolowe, w szczególności monitorować stabilność szlaków morskich w regionie.

Arleigh Burke jest jednym z czterech niszczycieli Szóstej Floty zlokalizowanej w regionie Morza Śródziemnego. Jego stała lokalizacja znajduje się w porcie Rota w Hiszpanii. Niszczyciel wchodzi w skład 65 Grupy Zadaniowej NATO mającej na celu wspieranie obrony powietrznej regionu.

Arleigh Burke wcześniej przeprowadzał zaplanowane patrole na Morzu Barentsa i Bałtyku w sierpniu, donosi Szósta Flota.

BREAKING: #USSArleighBurke (DDG 51) entered the #BlackSea to operate with our @NATO Allies & partners in the region! #PowerForPeace #StrongerTogether



Details⬇️https://t.co/a2nD7tqWak pic.twitter.com/UddoORmhKW