Amerykańskie media alarmują: Putin już przekazał armii decyzję o ataku na Ukrainę. Kiedy ma nastąpić atak?

Jak dowiadujemy się z amerykańskich mediów, administracja Stanów Zjednoczonych jest przekonana, że Władimir Putin podjął już decyzję zaatakowania Ukrainy i przkazał rozkawu wojsku.

Jak przekazał reporter publicznej telewizji PBS Nick Schifrin na Twitterze, decyzję tę Putin miał już przekazać rosyjskim siłom zbrojnym.

Do inwazji rosyjskiej, zdaniem cytowanych przez reportera amerykańskich źródeł rządowych powiązanych z obronnością USA, miałoby dojść w przyszłym tygodniu.

„Oficjele USA oczekują okropnej, krwawej kampanii, która rozpocznie się dwoma dniami bombardowania i walki elektronicznej, po czym ma dojść do inwazji z możliwym celem zmiany władz” – czytamy we wpisie dziennikarza na Twitterze.

Co szczególne ważne podkreślenie, do natychmiastowego opuszczenia przez swoich obywateli terytorium Ukrainy wezwały w piątek Łotwa, Norwegia, Wielka Brytania oraz Izrael.

„Swoją placówkę na Ukrainie częściowo ewakuuje też UE” – informuje Politico.

‼️ In view of a serious threat to security posed by Russia near the Ukrainian border and a credible threat of escalation of the situation, the @Latvian_MFA urges Latvian 🇱🇻 nationals to depart from #Ukraine in the near term 🇺🇦 ‼️

➡️ https://t.co/p2fvDogrz1 pic.twitter.com/gikyZ0ILSB — Latvian MFA (@Latvian_MFA) February 11, 2022

The US expects the invasion to begin next week, six US and Western officials tell me, as Secretary of State Antony @SecBlinken said last night. — Nick Schifrin (@nickschifrin) February 11, 2022

NEW: The US believes Russian President Vladimir Putin has decided to invade Ukraine, and has communicated that decision to the Russian military, three Western and defense officials tell me. — Nick Schifrin (@nickschifrin) February 11, 2022

