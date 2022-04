Amerykańskie media publikują tajne rozmowy Rosjan: celowe zabijanie cywili

Amerykańska telewizja CNN opublikowała nagrania rozmów między rosyjskimi żołnierzami. Wynika z nich, że rosyjscy żołdacy celowo i z premedytacją atakują cele cywilne.

Nagrania zostały przechwycone przez władzy ukraińskie. Wynika z nich, że rosyjscy sołdaci planowali ataki na cele cywilne.

Ukrainian authorities release intercepted Russian communications:



"Raze these two villages to the ground."

"Shell everywhere! Shell the settlements directly, got it?"

"Kill them all, for f**k sake."

"If there are civilians, slay them all"#RussianWarCrimes via @mchancecnn https://t.co/xWcTWxSkrb