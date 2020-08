Andrzej Duda objął zwierzchnictwo nad polskimi siłami zbrojnymi

Prezydent Andrzej Duda w czasie uroczystości na Placu Piłsudskiego w Warszawie symbolicznie objął dziś zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej na kolejne pięć lat swojej kadencji. Wcześniej prezydent złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym.

W czasie swojego wystąpienia na Placu Piłsudskiego prezydent Andrzej Duda podziękował polskim żołnierzom za minione pięć lat.

- „Polski żołnierz swoją służbą nawiązuje do najlepszych tradycji polskiej wojskowości i bohaterów, którzy walczyli w wielkich bitwach. Dziękuję za nieustanną gotowość, za to, że służycie” – mówił, podkreślając, że przez kolejne pięć lat będzie wspierał Wojsko Polskie.

Andrzej Duda nawiązał do dzisiejszej 106. rocznicy wyruszenia z ulicy Oleandry w Krakowie Pierwszej Kompani Kadrowej, na sześć lat przed zatwierdzeniem przez Marszałka Piłsudskiego planów dot. Bitwy Warszawskiej. Prezydent podkreślił, że daty te są bardzo ważne dla polskich żołnierzy.

Przy okazji nawiązania do tych historycznych wydarzeń nowo zaprzysiężony dziś prezydent zaapelował do polityków opozycji, aby potrafili się zjednoczyć w najważniejszych dla Polski sprawach, tak, jak potrafili uczynić to Polacy przed stu laty:

- „Apeluję z tego miejsca do polityków, aby -tak jak kiedyś Rząd Obrony Narodowej Wincentego Witosa- składał się z polityków wszystkich ówczesnych stronnictw parlamentarnych, po to, by ratować przed wydawało się nieuchronną klęską przed bolszewikami- tak jak oni, potrafili współpracować. Apeluję, abyśmy razem byli w polskich sprawach. Wśród nich jest sprawa wojska polskiego i jego rozwoju” – apelował Andrzej Duda.

.@prezydentpl @AndrzejDuda: 6 sierpnia to dla Wojska Polskiego historycznie ważna data. Nie dlatego, że Prezydent Andrzej Duda po raz obejmuje drugą kadencję. Dokładnie sto lat temu, 6 sierpnia 1920 roku Marszałek Piłsudski zatwierdził plany dotyczące #BitwaWarszawska. pic.twitter.com/AsLNWas1K9 — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) August 6, 2020

W #Warszawa z udziałem ministra @mblaszczak, najwyższych władz państwowych i kadry #WojskoPolskie trwa ceremonia przyjęcia zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP przez Prezydenta 🇵🇱 pic.twitter.com/Jlw9PhA8rG — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) August 6, 2020

Andrzej Duda złożył też kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza.

Prezydent @AndrzejDuda złożył wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. pic.twitter.com/CLyxinyAdB — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) August 6, 2020

kak/PAP, niezależna.pl