Andrzej Rozpłochowski nie żyje. ,,Bez niego trudno sobie wyobrazić Solidarność’’

Wczoraj wieczorem w wieku 71 lat odszedł do Pana śp. Andrzej Rozpłochowski. O śmierci działacza „Solidarności” poinformowali serwis niezalezna.pl członkowie Klubów „Gazety Polskiej”. Przegrał nierówną walkę z koronawirusem.

Andrzej Rozpłochowski niezwykle aktywnie działał w strukturach

„Solidarności”. Po podpisaniu porozumień sierpniowych pełnił funkcje kierownicze w strukturach „S” na Śląsku.

Był między innymi współtwórcą Komitetu Więzionych za Przekonania. W 1988 roku wyemigrował do USA. Później kandydował do sejmiku śląskiego z list PiS, a w 2014 roku do PE z rekomendacji Solidarnej Polski.

Zmarły wczoraj działacz opozycji w czasie PRL był wielokrotnie odznaczony. Otrzymał między innymi Srebrny Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski od prezydenta RP na uchodźstwie Ryrzarda Kaczorowskiego. Odznaczenia otrzymał także od prezydenta Andrzeja Dudy.

O Andrzej Rozpłochowskim wspomniał między innymi premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu napisał:

„Bez niego trudno sobie wyobrazić Solidarność na Śląsku. Bez niego trudno też wyobrazić sobie Solidarność w ogóle. Dzielny, prawy człowiek, który miał istotny wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości”.

Dostałem wiadomość, że zmarł Andrzej Rozpłochowski, współtwórca ruchu Solidarności.

Żegnaj Bohaterze i Przyjacielu.

Requiescat in Pace! — @KWyszkowski (@KWyszkowski) December 20, 2021

Bardzo smutna wiadomość. Zmarł Andrzej Rozpłochowski, legendarny działacz opozycji w PRL, współtwórca śląskiej „Solidarności". W trakcie strajków w 1980 r. stał na czele protestu w Hucie Katowice. Cześć Jego Pamięci! — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) December 20, 2021

dam/niezalezna.pl,Twitter