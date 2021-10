Anglia: przywódcy religijni przeciw ustawie o wspomaganym umieraniu

Do Izby Lordów brytyjskiego Parlamentu trafił projekt ustawy „Assisted Dying”, który zakłada zalegalizowanie wspomaganego samobójstwa dla osób nieuleczalnie chorych, którym pozostało mniej niż sześć miesięcy życia. „Celem współczującego społeczeństwa powinno być wspomaganie życia, a nie akceptacja samobójstwa” – stwierdzili liderzy trzech wspólnot wyznaniowych.

Kard. Vincent Nichols, katolicki prymas Anglii i Walii, anglikański arcybiskup Cantenbury Justin Welby i naczelny rabin Wielkiej Brytanii Ephraim Mirvis mówią o swoim „głębokim niepokoju” w związku z projektem ustawy o wspomaganym umieraniu. Trzej przywódcy religijni zwracają uwagę na niebezpieczeństwa, jakie niosą ze sobą nowe przepisy.

Arcybiskup Canterbury w wywiadzie dla BBC Breakfast ostrzegł, że osoby bezbronne mogą stanąć w obliczu presji, by zakończyć swoje życie, jeśli prawo zakazujące „wspomaganego umierania” zostanie złagodzone. Duchowny stwierdził, że chociaż zabezpieczenia w przepisach są w obecnym projekcie silniejsze niż w poprzednich próbach zmiany prawa, to jednak nie są one wystarczjące.

65-letni duchowny, który 38 lat temu stracił siedmiomiesięczną córkę w wypadku samochodowym we Francji, przywołał swoje własne doświadczenie towarzyszenia chorym. „Spędziłem sporo czasu w hospicjach przy osobach terminalnie chorych, którzy chcieli umrzeć oraz z pacjentami, o których wiedziałem, że ludzie wywierają na nich presję w niejawny sposób. Dlatego obawiam się tej ustawy”.

Podczas debaty w Izbie Lordów, baronowa Molly Meacher, autorka ustawy, powiedziała: „Czy naprawdę powinniśmy zostawiać ludzi, którzy są w ewidentnie okropnym położeniu przerażającego cierpienia i choroby, by umierali samotnie w środku nocy? Naprawdę? Czy nie możemy zrobić dla nich czegoś lepszego jako społeczeństwo?”

Liderzy religijni dostrzegli dobre intencje pomysłodawców ustawy. „Przyznajemy, że baronowa Meacher, która złożyła projekt, zakłada dążenie do złagodzenia cierpienia. Nie zgadzamy się jednak co do proponowanych środków w celu rozwiązania tego bardzo realnego problemu. Zgodnie z wyznawaną przez nas wiarą uważamy, że każde życie ludzkie jest cennym darem Stwórcy, który należy podtrzymywać i chronić” – zadeklarowali przywódcy na konferencji prasowej.

Zaapelowali do ludzi wszystkich wyznań i niewierzących, by przyłączyli się do nich poprzez „wspólną więź człowieczeństwa” w trosce o najbardziej bezbronnych członków społeczeństwa. Wezwali do podjęcia działań mających na celu zapewnienie wysokiej jakości opieki paliatywnej dostępnej dla wszystkich u kresu życia.

mp/vaticannews.va/Marek Krzysztofiak SJ – Watykan