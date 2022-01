Anglia wraca do normalności! Johnson zapowiada zniesienie restrykcji, w tym izolacji dla zakażonych

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zapowiedział, że w Anglii zniesione zostaną wszelkie restrykcje sanitarne, w tym obowiązek okazywania certyfikatów covidowych i noszenia maseczek w miejscach publicznych oraz obowiązek izolacji zakażonych.

Już dziś wycofane zostało zalecenie pracy zdalnej. Do 27 stycznia natomiast ma zostać zniesiony obowiązek okazywania certyfikatów covidowych i noszenia maseczek w miejscach publicznych. Zaznaczając, że wciąż zalecane będzie noszenie maseczek w zatłoczonych pomieszczeniach, Boris Johnson stwierdził, że nadszedł czas, by „zaufać osądowi” społeczeństwa. Dodał, że okazania certyfikatów covidowych będą mogli żądać organizatorzy imprez masowych, będzie to jednak decyzja samych organizatorów. W najbliższych tygodniach ma też zostać zniesiony obowiązek izolacji dla zakażonych.

- „Wkrótce nadejdzie czas, kiedy będziemy mogli całkowicie usunąć wymóg prawny dotyczący izolacji, podobnie jak nie nakładamy na ludzi obowiązku izolacji w przypadku zachorowania na grypę. W miarę jak Covid stanie się chorobą endemiczną, będziemy musieli zastąpić wymogi prawne poradami i wskazówkami, zachęcając osoby zarażone wirusem do zachowania ostrożności i rozwagi wobec innych”

- powiedział Johnson.

Premier Wielkiej Brytanii wskazał, że w całym kraju spada liczba nowych zakażeń koronawirusem i najpewniej minął już szczyt fali wywołanej wariantem Omikron.

Zniesienie restrykcji dotyczy wyłącznie Anglii. W Szkocji, Walii i Irlandii Północnej decyzje te podejmują tamtejsze władze.

kak/PAP