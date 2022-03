Anonymus przechwycili rozkaz Kremla. Wyjaśnia nową taktykę dyskredytowania Ukrainy i ... obawy Rosji

Grupa hakerów Anonymous, która już na początku agresji Rosji na Ukrainę wypowiedziała wojnę Kremlowi ujawniła w poniedziałek kolejny przechwycony dokument. Jest to rozkaz Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, który znacząco wyjaśnia kolejną metodę, jaką Moskwa chce dyskredytować wojnę obronną Ukrainy w oczach opinii światowej.

W przechwyconym przez hakerów rozkazie widnieje „polecenie przygotowania propagandowych filmów, które fałszywie pokazywałyby brutalne traktowanie rosyjskich jeńców przez siły ukraińskie” – podaje portal TVP Info.

Co ciekawe, rozkaz ten jest datowany 21 marca i został on podpisany przez „tymczasowego” ministra obrony, gen. Bułhakowa, co mogłoby wyjaśniać zagadkowe zniknięcie z mediów dotychczasowego szefa resortu Siergieja Szojgu.

W rozkazie widnieje wyraźne polecenia przygotowania fałszywych nagrań, na których „ukraińscy wojskowi” mają rzekomo szydzić z „rosyjskich jeńców wojennych”.

„Rozkazuję: Opracować i rozpowszechnić serię materiałów wideo demonstrujących nieludzkie zachowanie personelu wojskowego Sił Zbrojnych Ukrainy i formacji nacjonalistycznych na terytorium Ukrainy w stosunku do jeńców, którzy wyrazili dobrowolną chęć poddania się” – możemy przeczytać w opublikowanym na Twitterze przez Anonymus rozkazie.

Czytamy tam także, że rosyjskie służby dezinformacyjne mają dołączyć zarzuty jakoby ukraińskie wojsko naruszało Konwencję Genewską o traktowaniu jeńców wojennych.

Szczególnie interesująca może się wydać także przyczyna wydania takiego rozkazu. Otóż powodem jest zbyt dobre w ocenie Moskwy traktowanie rosyjskich jeńców wojennych przez wojsko ukraińskie, „co może motywować innych żołnierzy do dezercji lub poddania się” - czytamy.

Leaked document from Russia with order to film propaganda videos in order to discredit the attitude of Ukrainian forces to POWs pic.twitter.com/OofICo21QQ