Antoni Macierewicz: Dwie eksplozje przyczyną dramatu smoleńskiego

„Raport zawiera jednoznaczną odpowiedź, jednoznaczna analizę naszych długotrwałych i trudnych prac” – powiedział na antenie radiowej „Jedynki” Antoni Macierewicz. Przewodniczący podkomisji ds. ponownego zbadania wypadku Lotniczego pod Smoleńskiem podkreślił, że miały miejsce dwa wybuchy.

Były szef MON w rozmowie z Katarzyną Gójską stwierdził:

„Przyczyną techniczną dramatu smoleńskiego były przynajmniej dwie eksplozje, które zniszczyły ten samolot, ale oczywiście przyczyny były także polityczne”.

Dodał, że to właśnie one sprawiły, że Rosjanie zdecydowali się na tak nieprawdopodobny akt agresji wobec Polski. Jego zdaniem właśnie tragedia sprzed 12 lat rozpoczęła agresję militarną, z którą dziś mamy do czynienia na Ukrainie.

Macierewicz mówiąc o niezwykle długich pracach nad odkryciem prawdy na temat Smoleńska podkreślił, że Rosja fałszowała i ukrywała oraz niszczyła dowody. Jego zdaniem „wspierała to niestety administracja pana Donalda Tuska”.

Były szef MON poinformował, że to wspomniane dwie eksplozje doprowadziły do zniszczenia samolotu. Pełne ustalenia komisji poznamy dzisiaj, kiedy przedstawiony zostanie pełen raport smoleński. Więcej piszemy o tym tutaj: https://www.fronda.pl/a/juz-dzis-poznamy-koncowy-raport-smolenski-gpc-eksperci-ujawnia-nieznane-dotad-dokumenty,176169.html

dam/PR1