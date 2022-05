Arabia Saudyjska. Wzrost PKB o 9,6% w pierwszym kwartale br.

Według wstępnych szacunków rządu Arabii Saudyjskiej (największy na świecie eksporter ropy naftowej) jej gospodarka wzrosła w pierwszym kwartale 2022 r. o 9,6% i jeśli szacunki te się potwierdzą, to jak podaje Saudyjski Generalny Urząd Statystyczny (GASTAT), będzie to najwyższa stopa wzrostu od 2011 r.

To sektor naftowy wykazał najwyższy od ponad dekady wzrost wynoszący 20,4%, podczas gdy w pozostałych sektorach (pozanaftowych) wynosił on „tylko” 3,7%, a w usługach 2,4%[1]. Bez wątpienia przyczyną tego stanu rzeczy jest wzrost cen ropy w związku z agresją Rosji na Ukrainę i odmową Saudów zwiększenia wydobycia surowca, o co prosiły USA i co miało doprowadzić do obniżki jego ceny.[2] W ocenie Międzynarodowego Funduszu Walutowego wojna na Ukrainie i wynikający z niej wzrost cen ropy naftowej to dobrodziejstwo dla krajów produkujących ropę, takich jak Arabia Saudyjska, których PKB ma wzrosnąć o 7,6 procent w całym 2022 r. Podobnie prognozuje największy japoński bank MUFG[3] spodziewając się, że saudyjska gospodarka w br. wzrośnie o 7,6 proc. GASTAT informuje też, że w roku 2021 wzrost ten wyniósł 3,2 proc.[4]

Obserwowany jest także wzrost zatrudnienia. Według Jadwa Investment „Ożywienie na rynku pracy w 2021 r. wiązało się ze znacznym ożywieniem w gospodarce nienaftowej królestwa. Dzięki solidnemu poziomowi wzrostu działalności niezwiązanej z ropą, przewidywanym w 2022 r., spodziewamy się dalszego wzrostu liczby pracowników saudyjskich i emigrantów w wielu sektorach”.[5]

Inflacji w Arabii Saudyjskiej wzrosła do 2% (dane z marca 2022) r. z 1,6% w poprzednim miesiącu, zgodnie z oczekiwaniami rynku. Przyczyną tego wzrostu były wyższe ceny transportu (4,7%), zwłaszcza benzyny (14,7%) i nowych samochodów (4,0%); oraz żywność i napoje (3,0%), w tym żywność (3,3%), mięso (2,4%) i warzywa (9,4%). Wzrosły również ceny towarów i usług osobistych (2,9%), takich jak biżuteria, zegary i zegarki (5,6%); edukacja (6,3%), z tytułu opłat za szkołę średnią (19,8%); oraz restauracje i hotele (2,9%) w tym usługi gastronomiczne (2,4%). Również ceny mieszkań, wody, energii elektrycznej, gazu i innych paliw wzrosły o 0,2% w wyniku wzrostu czynszów za mieszkanie o 0,2%. Spadły natomiast ceny odzieży i obuwia (-1,2%) za sprawą odzieży (-0. 6%) i tytoniu (-0,3%) z powodu papierosów (-0,7%). [6]

Na ożywienie gospodarcze wskazywała też już dużo wcześniej nadwyżka handlowa, która wzrosła do 60,1 mld SAR (rial saudyjski) w lutym 2022 r. – największa nadwyżka od grudnia 2016 r. Zanotowano wzrost eksportu o 64,7% r/r do 108,4 miliarda SAR. Największymi partnerami eksportowymi Arabii Saudyjskiej są Chiny, a następnie Indie i Japonia. Z kolei import wzrósł o 18,2% r/r do 48,3 mld SAR, głównie dzięki zakupom produktów przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych oraz produktów mineralnych, a główni partnerzy importowi to Chiny, USA i Zjednoczone Emiraty Arabskie.[7] Dawno nienotowany wzrost PKB wynika też z największego od 1973 wzrostu produkcja przemysłowej wzrost o 22,3% r/r w lutym 2022 r. przede wszystkim za sprawą szybszego wzrostu produkcji górnictwa i wydobywania (25,5% wobec 11,4% w styczniu), gdyż kraj zwiększył wydobycie ropy do najwyższego poziom ponad 10 milionów baryłek dziennie w lutym.[8]

Wszystko powyższe owocuje niespotykanym od 2006 r. wzrostem cen akcji Giełdy Arabii Saudyjskiej (TASI). Jej indeks wzrósł aż o 2452[9] punkty (21,74%) od początku 2022 r., co niewątpliwie dla inwestorów daje okazję do pomnażania majątku.

Artykuł pierwotnie ukazał się na stronie think tanku Warsaw Institute.

