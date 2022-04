As ukraińskiego lotnictwa znany jako "Duch Kijowa" zginął w walce

Jak informuje brytyjski dziennik „The Times”, podczas walk z Rosjanami w marcu zginął major Stepan Tarabalka, znany jako "Duch Kijowa". Informacja dziennika została potwierdzona w oparciu o źródła ukraińskie. Słynny as ukraińskiego lotnictwa miał zestrzelić ponad 40 rosyjskich samolotów.

- Zdaniem "The Times" Tarabalka zginął w marcu, gdy samolot MiG-29, którym pilotował, został zestrzelony podczas walki z "przeważającymi" siłami rosyjskimi. Hełm i gogle "Ducha Kijowa" mają zostać wystawione na sprzedaż na aukcji w Londynie – czytamy na portalu Onet.

Głośno zrobiło się o pilcie, po opublikowaniu przez ukraiński rząd nagrania, którego bohaterem był anonimowy wówczas Tarabalka. Już pierwszej doby po napaści Rosji na Ukrainę miał on zestrzelić sześć samolotów agresora.

Ukraińskie media z uwagi na osiągnięcia określały Tarabalkę jako "bohatera" i "anioła stróża".

Za odwagę Tarabalka został pośmiertnie odznaczony najwyższym państwowym odznaczeniem oraz tytułem Bohatera Ukrainy.

People call him the Ghost of Kyiv. And rightly so — this UAF ace dominates the skies over our capital and country, and has already become a nightmare for invading Russian aircrafts. pic.twitter.com/lngfaMN01I