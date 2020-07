Bąkiewicz do Konfederacji: Chcecie popierać komuchów?

Wobec braku poparcia Andrzeja Duda przez Konfederację, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości wprost pyta na Twitterze liderów tej partii: „chcecie popierać komuchów?”. Robert Bąkiewicz zaznacza, że jeśli ktoś wierzy, iż Rafał Trzaskowski ma poglądy liberalne gospodarczo, to powinien przyjrzeć się, jakimi otacza się on ludźmi. „To komuniści z krwi i kości” – stwierdza.

Przed II turą wyborów prezydenckich politycy PO radykalnie zmienili swój stosunek wobec narodowców, chcąc zyskać głosy wyborców Krzysztofa Bosaka.

Ostatnio media informowały m.in. o finansowaniu przez ratusz Warszawy fundacji prowadzonej przez Jolantę Lange (dawniej Gontarczyk), która przez lata współpracowała z SB. Była m.in. odpowiedzialna za inwigilację Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Więcej pisaliśmy na ten temat [TUTAJ].

Wobec tego, że liderzy Konfederacji nie chcą oficjalnie poprzeć w II turze żadnego z kandydatów, Bąkiewicz pyta wprost, czy chcą popierać komunistów:

-„Moje pytanie do liberalnego skrzydła w Konfederacji: chcecie popierać komuchów?”.

Jeśli ktoś wierzy, że Rafał Trzaskowski ma poglądy liberalne gospodarczo, to niech spojrzy jakimi ludźmi się otacza i komu daje pieniądze. To komuniści z krwi i kości. Moje pytanie do liberalnego skrzydła w Konfederacji: chcecie popierać komuchów? @JacekWilkPL @JkmMikke — Robert Bąkiewicz (@RBakiewicz) July 2, 2020

W kolejnym swoim wpisie lider Marszu Niepodległości zwrócił się też do ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy, apelując o to, aby jeszcze przed II turą wyborów „ustawowo sprzeciwił się” wprowadzaniu seksedukatorów do polskich szkół.

kak/tvp.info, Twitter