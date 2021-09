Banaś: mam żal do Mazurka

Marian Banaś w zaskakujących słowach skomentował temat imprezy urodzinowej dziennikarza RMF FM Roberta Mazurka. Na imprezie pojawili się politycy różnych ugrupowań, co w części środowisk wywołało duży zamęt. W czasie imprezy Banaś prezentował coroczne sprawozdanie z prac NIK. Występował przed nieomalże pustą salą sejmową.

W gronie zaproszonych na urodziny gości byli m. in. Borys Budka i Tomasz Siemoniak. To właśnie ich obecność na imprezie miała szczególnie rozzłościć Donalda Tuska, który wezwał ich do siebie na dywanik. Możliwe, że Budka i Siemoniak stracą swoje stanowiska w aparacie partyjnym.

Banaś z kolei podszedł do tematu z humorem.

"Mam trochę żal do redaktora @wina_Mazurka . Gdyby mnie zaprosił na urodziny mógłbym przedstawić sprawozdanie z działalności NIK większej liczbie posłów niż była w Sejmie" - napisał na Twitterze.

Mam trochę żal do redaktora @wina_Mazurka . Gdyby mnie zaprosił na urodziny mógłbym przedstawić sprawozdanie z działalności NIK większej liczbie posłów niż była w Sejmie 😉

— Marian Banaś (@marian_banas) September 24, 2021

Oprócz Borys Budki i Tomasza Siemoniaka na imprezie urodzinowej bawili się także Marek Suski, Paweł Poncyljusz, Sławomir Neumann, Łukasz Szumowski, Piotr Gliński, Michał Dworczyk, Władysław Kosiniak-Kamysz.

jkg/twitter