Barbara Nowak: Dlatego nie wolno wpuszczać ideologów LGBT do szkół

Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak kolejny raz ostrzega przed wpuszczaniem do szkół edukatorów seksualnych. Ku przestrodze udostępnia bardzo przejmujący film, na którym 8. letnia dziewczynka przekonuje, że „jeśli chcesz być drag queen, a rodzice cię takiej nie lubią - potrzebujesz nowych rodziców”.

W sieci opublikowano film, na którym mała dziewczynka przekonuje:

- „Nikt nie może układać komuś życia. Nieważne co ktoś o tym myśli. Jeśli chcesz być drag queen, a rodzice cię takiej nie lubią - potrzebujesz nowych rodziców. Jeśli chcesz być drag queen, a przyjaciele cię takiej nie lubią - potrzebujesz nowych przyjaciół”.

Do nagrania odniosła się małopolska kurator oświaty Barbara Nowak, która przestrzega, że tak właśnie skutkuje wprowadzenie do szkół edukacji seksualnej:

- „Dlaczego nie wolno wpuszczać ideologów gender/LGBT do szkół?! Zobaczcie film! To dziecko ma 8 lat! Polskie sądy wzorem zachodnich zaczynają odbierać rodzicom prawa do decydowania o wychowaniu dzieci. Potrzebna jest mobilizacja polskich rodziców w obronie bezpieczeństwa dzieci!” – apeluje kurator.

kak/Twitter