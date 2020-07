Beata Szydło interweniuje w KE: ,,Stanowisko KE jest sprzeczne z zagwarantowaną traktatem wolnością słowa''

W ostatnich dniach było głośno o nieprzyznaniu polskim samorządom funduszy europejskich. Jak przyczynę podano proklamowanie przez te samorządy karty wolności od LGBT oraz praw rodziny.

W dniu dzisiejszym była premier a obecnie europosłanka PiS Beata Szydło złożyła zapytanie w Komisji Europejskiej oraz wniosła o wyjaśnienie tej sprawy.

Na swoim profilu na Twitterze Szydło napisała:

- Zapytałem KE, dlaczego niektóre polskie samorządy lokalne odrzuciły wnioski o dofinansowanie. Komisarz ds. Równości powiedział, że zostały odrzucone, ponieważ lokalne rady uchwaliły rezolucje w obronie rodziny. Stanowisko KE jest sprzeczne z gwarantowaną traktatem wolnością słowa

I asked the EC why some Polish local councils’ applications for funding were rejected. The Equality Commissioner said they were rejected as the local councils enacted resolutions defending the family. The EC’s position is contrary to the treaty-granted freedom of expression.