Beata Szydło: To prosta droga do stworzenia superpaństwa

Europoseł Beata Szydło skomentowała w mediach społecznościowych postulat szefowej KE, która chce zmienić traktaty UE i zlikwidować zasadę jednomyślności. Była premier wskazała, że „to prosta droga do stworzenia superpaństwa, gdzie kraje UE będą sprowadzone do roli republik związkowych”.

Przemawiając na forum Parlamentu Europejskiego szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaproponowała modyfikację traktatów Unii Europejskiej i rezygnację z zasady jednomyślności w głosowaniach dot. kluczowych kwestii.

- „Zawsze mówiłam, że zasada jednomyślności w głosowaniach dotyczących niektórych kluczowych obszarów po prostu nie ma już sensu”

- stwierdziła.

Wystąpienie szefowej KE skomentowała europoseł Beata Szydło, która podkreśla, że to realizacja planu stworzenia w ramach Unii Europejskiej superpaństwa.

- „Szefowa KE @vonderleyen opowiedziała się za zniesieniem w UE jednomyślności i prawa weta. Jest to prosta droga do stworzenia superpaństwa, gdzie kraje UE będą sprowadzone do roli republik związkowych, a o losach Europy decydować będzie wąska grupa najsilniejszych”

- napisała na Twitterze.

kak/Twitter