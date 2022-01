Będzie trudniej o rozwód, ale łatwiej o alimenty

Polski resort sprawiedliwości pod przewodnictwem ministra Zbigniewa Ziobry szykuje zmiany w prawie rozwodowym i alimentacyjnym – informuje „Super Express”.

Procedura rozwodowa wzbogacona zostanie o element rodzinnego postępowania informacyjnego. Niewątpliwie sprawi to, że uzyskanie rozwodu nie będzie już tak łatwe jak dotychczas. Ministerstwo sprawiedliwości twierdzi, że zmiany mają pomóc małżeństwom, które mają pod opieką nieletnie dzieci, bo to właśnie dzieci najwięcej tracą na rozwodach swych rodziców.

Wspomniane obowiązkowe rodzinne postępowanie informacyjne ma trwać przez miesiąc i trzeba je będzie odbyć jeszcze przed złożeniem pozwu rozwodowego. Po jego zakończeniu, w trakcie postępowania o rozwód, sędzia będzie mógł je zawiesić, jeśli uzna, że są szanse na utrzymanie małżeństwa. Natomiast w przypadku małżeństw z nieletnimi dziećmi sąd będzie miał obowiązek zaproponowania im bezpłatnego spotkania mediacyjnego.

Resort sprawiedliwości chce wprowadzić ponadto tzw. alimenty natychmiastowe. „Dzisiaj, kiedy dochodzi do sporu między rodzicami, sprawy alimentacyjne ciągną się długimi miesiącami, czasami latami. Brak regulacji w tym zakresie sprawia, że cierpią na tym najbardziej dzieci, które nie mają comiesięcznego finansowego wsparcia” – wyjaśniał minister Zbigniew Ziobro.

„Celem projektu jest to, by alimenty natychmiastowe były orzekane w ciągu dwóch tygodni od momentu wystąpienia z bardzo uproszczonym formularzem, który będzie można pozyskać w internecie, z postępowaniem dowodowym ograniczonym do minimum” – dodał prezes Solidarnej Polski.

ren/se.pl