Bejrut. Nie żyje co najmniej 10 osób. Setki rannych

Jak podała miejscowa służba zdrowia, w wyniku wybuchu, który miał miejsce ok. godz. 17.00 dzisiaj w Bejrucie zginęło co najmniej 10 osób.

Z kolei telewizja Al-Dżazira podaje, że są tam "setki rannych".

Fala uderzeniowa wybuchu była tak ogromna, że spowodowała uszkodzenia wielu budynków w stolicy Libanu, głównie w centrum miasta.

