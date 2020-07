Berlin: kierowca wjechał w tłum ludzi. Są ranni

W centrum Berlina doszło do groźnego wypadku. Rannych jest siedem osób. Kierowca został zatrzymany i przesłuchany. Trwa śledztwo w sprawie.

W Berlinie miał miejsce wypadek. Doszło do niego dziś rano. Kierowca stracił panowanie nad kierownicą. Rany odniosło siedem osób. O całej sprawie poinformowały lokalne władze.Wypadek nie miał być celowym działaniem. Jak informuje Associated Press Nie ma żadnych przesłanek wskazujących na motywację polityczną lub religijną sprawcy".

Sprawca został zatrzymany i przesłuchany. Berlińskie służby poinformowały, że wypadek był spowodowany nadmierną prędkością. Trwa śledztwo w tej sprawie

Stan trzech z siedmiu rannych jest poważny. Konieczna była reanimacja jednej osoby. Została ona wydobyta przy pomoc dźwigu spod samochodu.

"Am Hardenbergplatz in Charlottenburg hat sich am Morgen ein schwerer Unfall ereignet. Ein Auto kam von der Straße ab und fuhr in eine Gruppe von Menschen. Laut Feuerwehr gibt es sieben Verletzte, drei davon schwer."😞

