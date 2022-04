Biden: jestem gotowy udać się na Ukrainę

W trakcie rozmowy z amerykańskimi dziennikarzami prezydent USA Joe Biden powiedział, że jest gotowy udać się z wizytą na Ukrainę.

Joe Biden wymienił kilka zdań z jednym z zadających mu pytania dziennikarzy.

Dziennikarz: Czy wyślecie wysokiej rangi przedstawicieli na Ukrainę?

Biden: Właśnie podejmujemy taką decyzję.

Dziennikarz: Kogo byście wysłałi?

Biden: Czy jest gotów tam pojechać?

Dziennikarz: A Ty?

Biden: Tak.

.@POTUS is considering going to Ukraine to meet President Zelenskyy in person.



Reporter: “Will you send senior officials to Ukraine?”

Biden: “We’re making that decision now.”

Reporter: “Who would you send?”

Biden: “Are you ready to go?”

Reporter: “Are you?”

Biden: “Yeah.” pic.twitter.com/6CuvoSrpjF