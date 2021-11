Biden o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej: To bardzo niepokojące

Prezydent USA Joe Biden wyraził swoje zaniepokojenie kryzysem wywołanym przez reżim Łukaszenki na granicy Polski z Białorusią.

Biden został zapytany przez korespondenta radia RMF w Stanach Zjednoczonych Pawła Żuchowskiego o opinię w sprawie wydarzeń rozgrywających się od jakiegoś czasu na granicy polsko-białoruskiej.

Amerykański prezydent z ramienia demokratów odpowiedział: „To bardzo niepokojące” i dodał: „przekazaliśmy nasze obawy Rosji i przekazaliśmy nasze obawy Białorusi”.

