Biden po szczycie NATO: Wzmocnimy obronę Sojuszu

Po zakończeniu dzisiejszego szczytu NATO w Brukseli prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zapowiedział, że do czerwcowego szczytu w Madrycie Sojusz opracuje plany wysłania kolejnych sił mających wzmocnić obronę NATO. Biały Dom ogłosił dziś też kolejny plan pomocy dla Ukrainy.

- „Omówiliśmy naszą pracę, by wzmocnić obronę zbiorową NATO, zwłaszcza na wschodniej flance (…) W okresie między chwilą obecną i szczytem NATO w czerwcu opracujemy plany dotyczące dodatkowych sił i zdolności, by wzmocnić obronność NATO”

- oświadczył po zakończeniu dzisiejszych rozmów prezydent Stanów Zjednoczonych.

Biały Dom ogłosił dziś pakiet wsparcia dla Ukrainy i innych dotkniętych wojną państw. Przewiduje on przeznaczenie na ten cel ponad miliarda dolarów oraz przyjęcie do 100 tys. uchodźców z Ukrainy. Środki te trafią m.in. do organizacji pomagających uchodźcom w Polsce. USA przeznaczy też dodatkowe 320 mln na wzmocnienie demokracji i praw człowieka w krajach regionu.

Razem z pomocą dla Ukrainy, Amerykanie zwiększają też presję wobec Rosji. Ogłoszony dziś kolejny pakiet sankcji przewiduje odcięcie od zachodnich finansów i technologii 48 rosyjskich firm zbrojeniowych. Restrykcje nałożono też na 328 deputowanych Dumy Państwowej i samą Dumę. Ponadto Biały Dom ogłosił wspólnie z liderami G7 i Unii Europejskiej inicjatywę wymiany informacji, dzięki której wypełnione mają zostać luki w nałożonych do tej pory sankcjach.

kak/PAP