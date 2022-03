Blinken na Podkarpaciu. Polska i USA zacieśnieją stosunki

Sekretarz Stanu USA Antony Blinken udał się z wizytą do Polski. Rozmawiał już dzisiaj z premierem Morawieckim oraz szefem MSZ Zbigniewem Rau. Blinken spotkał się także z ukraińskimi uchodźcami w jednym z punktów recepcyjnych.

- Polska wykonuje ważną pracę. Zrobiła wiele, aby ułatwić Ukrainie pomoc w zakresie bezpieczeństwa jej obywateli - powiedział Blinken w Rzeszowie, na wspólnej konferencji prasowej ze Zbigniewem Rau.



Blinken przyjechał do Polski dzień po spotkaniu szefów MSZ państw NATO. Sojusz postanowił o zwiększeniu wsparcia dla państw wschodniej flanki, z których największa jest Polska.

USA zadeklarowały także przekazanie 2,75 mld dolarów na pomoc humanitarną w Polsce i na Ukrainie.

Blinken podkreślił, że jego wizyta przypada "w jednym z najtrudniejszych momentów w długiej historii między naszymi dwoma krajami". Zapowiedział rozmieszczenie dodatkowych sił amerykańskich na terenie Polski.

Odwiedził także jeden z punktów recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy. Polska od początku rosyjskiej inwazji przyjęła już około 800 tys. uchodźców.

U.S. Secretary of State Antony Blinken and Polish Foreign Minister Zbigniew Rau met with Ukrainian refugees Saturday at Korczowa Refugee Reception Center in Poland. https://t.co/gQVYabTwfB pic.twitter.com/3NOcNaYXHY