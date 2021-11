Bluzy na sportowo i nie tylko

Bluza to element garderoby, który jest niezbędny w każdej szafie. Sprawdza się doskonale o każdej porze roku i w wielu stylizacjach. Jest także funkcjonalna i wygoda. Bez wątpienia więc jest to must-have w każdej szafie. Jednak jaką bluzę wybrać? Istnieje wiele modeli i typów bluz. W sklepie Answear znajdziesz wiele modnych opcji, Bez względu na to, jaki styl preferujesz, na pewno znajdziesz tutaj coś dla siebie.

Bluzy rozpinane – sport i wygoda

Pierwszym typem bluz, jakie oferujemy są bluzy rozpinane. Są to ubrania, które świetnie sprawdzą się dla miłośników sportu. Nadają się świetnie na przykład na jogging. Kiedy się zgrzejesz, taką bluzę zdejmiesz nawet bez zatrzymywania się. Możesz ją przewiązać w pasie i biec dalej! To niesamowita wygoda, która zachwyci każdego fana sportu.

Co więcej, bluza na zamek to świetnie odzienie wierzchnie, które zarzucisz szybko na siebie, kiedy zrobi Ci się chłodno. Zwykle takie modele są też z kapturem, dzięki czemu świetnie sprawdzą się, kiedy zaskoczy Cię deszcz.

Bluzy wkładane – stylizacja na wiele sposobów

Bluzy wkładane są coraz częściej wykorzystywane w stylizacjach fashion. Nic w tym dziwnego, różnorodne wzory i kolory same proszą się o modne dodatki i stylowe zestawienia. Popularne w wypadku takich bluz jest łączenie styli – sportowego z eleganckim. Bluzy wkładane są też ważnym elementem stylu miejskiego. Ulice stolic mody są odbijane przez zestawienie szerokich dżinsów i luźnych, kolorowych bluz. Co więcej, bluzy wkładane są też bardzo miękkie i komfortowe. Są doskonałym strojem zarówno na wyjście na miasto, jak i na przytulny wieczór z serialem. Dostępne są w wersji ocieplanej i z grubszego materiału, jak i w wersji letniej – wykonanej z cieńszych tkanin. W ten sposób możesz nosić ulubioną część garderoby cały rok!

Bluzy bez kaptura

Bluzy bez kaptura to modele, które dobrze sprawdzą się w połączeniu styli. Na przykład można założyć je do spódniczek i adidasów. Takie zestawienie świetnie sprawdzi się na co dzień i sprawi, że będziesz wyglądać i czuć się doskonale. Jeśli więc szukasz ubrań, które będą maksymalnie wygodne, ale też modne i gustowne, świetnie trafiłeś! Bluzy bez kaptura oraz inne modele bluz świetnie sprawdzą się w Twojej garderobie. Jeśli więc wciąż nie masz ulubionej, czas to zmienić. Przebieraj w wielu modelach w naszym sklepie i wybierz swój ideał!

Bluzy na każdą okazję

Dawniej bluza kojarzyła się z typowo sportowymi stylizacjami. Dziś jednak się to zmienia. Można je założyć na każdą okazję, a odpowiednio wystylizowane, nie zwrócą niczyjej uwagi i świetnie wpiszą się w większość dress-codów. Bluza bez kaptura w połączeniu z wystającym kołnierzykiem od koszuli to świetnie zestawienie do biura. Natomiast bluz oversize z obcisłymi spodniami świetnie nadaje się na wyjście na kawę, spotkanie z przyjaciółmi czy wizytę w kinie.

Jak więc widać, bluzy to ubrania, których nie może zabraknąć w żadnej garderobie. Przyszedł czas na Ciebie! Puść wodze fantazji, zestawiaj i łącz dowolnie, odkrywając swój styl!