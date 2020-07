Bosak przypomina Trzaskowskiemu: ,,Szedłem wtedy w tym Marszu''

- Nigdy więcej przemarszów bojówek ONR ulicami Warszawy! Czarne trzeba nazwać czarnym, a brunatne brunatnym. Dziś składam wniosek do PG o delegalizację ONR i apeluję do pozostałych kandydatów: podpiszcie się pod nim. To nasz obowiązek wobec tych, którzy walczyli z faszyzmem i nazizmem – taki wpis na Twitterze umieścił 17 sierpnia 2018 roku ówczesny poseł Platformy Obywatelskiej, a dzisiaj prezydent Warszawy i kandydat w wyborach prezydenckich Rafał Trzaskowski

Dzisiaj ten wpis przypomniał Rafałowi Trzaskowskiemu Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji w pierwszej turze wyborów prezydenckich.

Bosak napisał:

- Panie Prezydencie, szedłem wtedy w tym Marszu Powstania Warszawskiego. Nie było żadnych bojówek. Nikt nie złamał prawa. Po bezprawnym rozwiązaniu zgromadzenia przez HGW i półgodzinnych negocjacjach z policją przeszliśmy wszyscy dalej Nowym Światem. Wszystko we wzorowym porządku

