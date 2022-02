Boty na Instagramie - Jak stać się rozpoznawalnym w krótkim czasie

Założyłeś firmowe lub prywatne konto na Instagramie i nie masz cierpliwości do stopniowego budowania społeczności followersów? Bierzesz pod uwagę używanie botów i kupowanie lajków? Podpowiemy ci, jak zbudować zaangażowaną społeczność obserwatorów i stać się influencerem. Musisz jednak wiedzieć, że samo postowanie zdjęć nie wystarczy. W czym tkwi sekret? Boty na Instagramie, które nabijają lajki i followersy. Więcej dowiesz się z naszego artykułu.

Boty na Instagramie – co to jest?

Mówiąc najprościej – boty na Instagramie to aplikacja, która jest połączona z kontem i umożliwia automatyczne komentowanie postów, dodawanie followersów, reagowanie na zdjęcia innych użytkowników Instagrama. Jest to pewnego rodzaju narzędzie, które w ostatnim czasie wydaje się bardzo popularne, jeśli chodzi o influencer marketing. Dlaczego? Z prostego powodu. Boty mają za zadanie zwiększyć ilość followersów i like na Instagramie bez Twojej ingerencji. Wszystko wygląda jakbyś to Ty komentował i lajkował zdjęcia innych użytkowników, a tak naprawdę robi to bot.

Czy bot na Instagramie jest legalny

Boty na Instagramie są zabronione. Nie możesz korzystać z programów do automatyzacji działań na Twoim koncie w przeciwnym razie może ono zostać zablokowane. Istnieją jednak sposoby, które równie szybko pozwalają zdobyć dużą ilość polubień i obserwujących. Prawdziwe like Instagram możesz po prostu kupić. Serwisy takie jak Wypromowani.pl zrzeszają zweryfikowanych użytkowników, którzy w zamian za wynagrodzenie lajkują i obserwują konta innych osób. W ten sposób możesz szybko nabić nawet followers Instagram i rozwinąć swoje konto. Metoda jest w pełni bezpieczna i legalna ponieważ nie wykorzystuje dostępu do Twojego konta. Żeby skorzystać z oferty wystarczy podać nazwę konta (bez hasła).

Boty czy usługi prawdziwych menedżerów social media – na co się zdecydować?

W tym miejscu warto nieco rozwinąć poprzedni akapit i wyróżnić trzy odrębne rodzaje botów.

Oprogramowanie, które pobiera się na komputer. Boty sieciowe (tzw. web-basedbot na Instagramie). Prowadzenie konta przez prawdziwych menedżerów.

Zdecydowanie łatwiejsze w obsłudze są boty sieciowe. Aby używać botów w formie oprogramowania komputerowego, trzeba mieć chociażby minimalną wiedzę. A co z opcją numer 3? Bez wątpienia jest to najdroższa, lecz zarazem najefektywniejsza, możliwość zwiększenia ruchu na koncie i zbudowania aktywnej i zaangażowanej społeczności. Aby dokonać wyboru, musisz się zastanowić nad tym, jakich efektów oczekujesz. Oczywiście ważny jest również budżet, jaki planujesz przeznaczyć na rozbudowanie swojego konta.

Pamiętaj, że osoby zajmujące się prowadzeniem kont na Instagramie są z reguły profesjonalistami w dziedzinie social mediów i social media marketingu. Ich działania – w odróżnieniu od botów – nie ograniczają się do zostawiania lakonicznych i prostych komentarzy (np. „Super zdjęcie, zajrzyj do mnie”, „Mega” itp.). Praca takiego specjalisty polega na kompleksowej rozbudowie konta – chodzi nie tylko o masowe zwiększenie liczby obserwujących, lecz także na ujednolicenie contentu, który musi być estetyczny i przyciągający uwagę prawdziwych followersów. Co najważniejsze korzystanie z usług profesjonalnej firmy do prowadzenia konta na Instagramie jest bezpieczne i legalne, czego nie można powiedzieć o botach na Instagramie.

Influencer marketing – jak zamienić hobby w zarobek?

Instagram jest niezwykle popularnym medium. O ile początkowo miał służyć dzieleniu się spontanicznie uchwyconymi kadrami, o tyle obecnie stał się potężnym narzędziem w dziedzinie marketingu. Aby hobby stało się intratnym zajęciem lub konto firmowe uzyskało pożądane zasięgi, trzeba mieć dużą liczbę followersów.

Nietrudno się domyślić, że w zalewie różnego rodzaju profili bardzo ciężko jest przebić się do szerokiego grona odbiorców, a jeszcze trudniej – zbudować zaangażowaną i aktywną społeczność od zera. Z pomocą mogą wówczas przyjść wykupieni obserwatorzy, like, a także płatne boty.

Niemniej trzeba zachować umiar oraz równolegle prowadzić swoje własne działania na Instagramie – przede wszystkim związane z zamieszczaniem wysokiej jakości zdjęć i interesującego contentu, a także wymianą wiadomości prywatnych z użytkownikami. Tego rodzaju płatne narzędzia powinieneś traktować jedynie jako wsparcie w szybszym uzyskaniu efektu.

Niektórzy używają botów, kupują followersów i lajki wyłącznie po to, by dostać darmową paczkę od reklamodawcy. Takie działanie na dłuższą metę jest jednak nieefektywne. Można rozpoznać bota (jak i fałszywe konta) po tym, że zostawia krótkie powtarzające się komentarze lub same emotikony pod zdjęciami. Mimo wszystko warto samodzielnie wchodzić w interakcję ze swoimi obserwatorami, którzy są aktywni pod postami.

Jak zdobyć uznanie użytkowników Instagrama? Najskuteczniejsze sposoby

Aby zbudować naprawdę zaangażowaną i lojalną społeczność warto podejść do tego zadania kompleksowo. Jeśli dysponujesz określonym budżetem, to z pewnością powinieneś rozważyć powierzenie konta w ręce profesjonalistów – social media menedżerów. Wspomniana wcześniej firma Wypromowani.pl zadba o dodawanie postów, przygotuje treści, a nawet określi grupę odbiorczą Twojego konta. Zajmują się oni kreowaniem wizerunku na Instagramie od A do Z.

Nie oznacza to jednak, że nie możesz korzystać z botów. Wszystko jest dla rozsądnych ludzi. Dobrej jakości boty „zajmują się” takimi kwestiami, jak: wyszukiwanie postów na podstawie lokalizacji czy hasztagów, planowanie postów, automatyczne lajkowanie, obserwowanie lub cofanie follow, generowanie hasztagów, które odpowiadają zamieszczanej treści (wbrew pozorom to bardzo ważne) itp.

Istotną częścią każdego profilu są oczywiście dobre zdjęcia oraz wartościowy content, który – niejako w naturalny sposób – będzie przyciągał publikę. Zadbaj więc o to, aby twój profil był spójny; wiele osób stosuje w tym celu jeden filtr lub preset do zdjęć. Estetyczny harmonijny profil od razu przyciąga uwagę. Jak już wspomnieliśmy – ważne są też odpowiednie hashtagi czy oznaczanie lokalizacji. Warto wchodzić w interakcję z użytkownikami, nie pozostawiając bez odpowiedzi ich wiadomości prywatnych czy komentarzy. Oczywiście płatne boty robią wiele rzeczy za nas, ale mimo to warto podkreślać autentyczność swojego profilu. Jego prawdziwość nie będzie wówczas budzić żadnych zastrzeżeń, a to na pewno podbije serca użytkowników Instagrama.

Jak zatem widać – do zbudowania społeczności na Instagramie potrzeba odrobinę zaangażowania. Ze wsparciem botów można to zrobić łatwo i szybko.