Bp Markowski: Stanowczo potępiamy zachowania antysemickie w Kaliszu

Komunikat

Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o spaleniu tekstu Statutu Kaliskiego i antysemickich wystąpieniach, które miały miejsce wczoraj w Kaliszu.

Stanowczo potępiamy zachowania antysemickie w Kaliszu. Takie postawy nie mają nic wspólnego z patriotyzmem. Godzą w godność bliźniego oraz niszczą ład społeczny i pokój. Stoją w jawnej sprzeczności z Ewangelią i nauczaniem Kościoła.

Dwa dni przed tymi zajściami Papież Franciszek wzywał nas: „Zaangażujmy się w promocję wychowania do braterstwa, aby nie zwyciężyły odradzające się przejawy nienawiści, które chcą je zniszczyć. Zagrożenie antysemityzmem, wciąż tlące się w Europie i w innych miejscach, jest lontem, który trzeba zgasić”.

Pragniemy wyrazić współczucie wszystkim zranionym zajściami w Kaliszu. Jednocześnie prosimy o modlitwę w intencji umacniania wzajemnego szacunku i ducha braterstwa.

Bp Rafał Markowski

Przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski

12 listopada 2021 r.

