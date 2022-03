Bp Schneider apeluje do biskupów świata. Chodzi o poświęcenie Rosji

Biskup Athanasius Schneider, reagując na zapowiedź, że 25 marca papież poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi, zaapelował do biskupów świata o dołączeniu do papieża. Do wydanego wczoraj oświadczenia dołączył modlitwę, w której błaga Matkę Bożą, by spojrzała „na cierpienie, w którym znajduje się Kościół i cała ludzkość z powodu szerzenia się bezbożności, materializmu i prześladowań wiary katolickiej, o których to błędach” Najświętsza Panna ostrzegała w Fatimie.

Biskup Schneider proponuje ułożoną wcześniej przez siebie modlitwę jako nowennę przygotowującą do poświęcenia Rosji i Ukrainy. „Jesteś Pośredniczką wszystkich łask – czytamy w tekście modlitwy zamieszczonym na portalu „Life Site News”. – Pozyskaj nam łaskę, by wszyscy biskupi świata w jedności z papieżem poświęcili Rosję i Ukrainę Twojemu Niepokalanemu Sercu 25 maraca 2022 r. Dzięki temu poświęceniu mamy nadzieję – jak powiedziałaś nam w Fatimie – że w czasie wyznaczonym przez Boga Rosja nawróci się, a ludzkość otrzyma epokę pokoju. Mamy nadzieję, że dzięki temu poświęceniu triumf Twojego Niepokalanego Serca się wkrótce się przybliży, a Kościół zostanie autentycznie odnowiony w blasku i czystości wiary katolickiej, świętości liturgii i świętości życia chrześcijańskiego”.

W wydanym oświadczeniu bp Schneider przypomina, że papież ma poświęcić Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi 25 marca o godzinie 17.00 w Bazylice św. Piotra w Rzymie i jednocześnie stwierdza: „Ta wiadomość powinna napełnić wszystkich katolików głęboką radością, pocieszeniem i zachętą i mamy nadzieję, że także przyniesie radość i pociechę naszym drogim braciom i siostrom prawosławnym w Rosji i na Ukrainie”.

Bp Schneider przypomina, że Matka Boża w prośbie podanej siostrze Łucji prosiła, by papież zaprosił wszystkich biskupów, by wzięli z nim udział w tym poświęceniu. „Mamy nadzieję, że przy braku formalnego zaproszenia przez papieża wielu biskupów zjednoczy się z tym aktem poświęcenia – pisze biskup Schneider. – W chwili, kiedy Kościół i świat przechodzą bezprecedensowy kryzys duchowy, wspólny kolegialny akt poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi, dokonany przez papieża w jedności z biskupami świata, będzie potężnym narzędziem dla Bożej Opatrzności, by rozlać te specjalne łaski, których Kościół i świat tak pilnie potrzebują”.

jjf/LifeSiteNews.com