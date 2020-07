Brawo Polska! Budżet UE jednak bez powiązania z praworządnością

Jak podaje „Rzeczpospolita” powołująca się na dwa niezależne źródła, budżet unijny nie zostanie jednak powiązany z praworządnością w krajach członkowskich, a Polska będzie jednym z większych beneficjentów tego nowego budżetu. Do sprawy tej odniósł się w wywiadzie dla portalu TVP Info europoseł PiS Dominik Tarczyński.

Tarczyński powiedział:

- Temat powiązania funduszy z praworządnością i straszenie państw członkowskich miały wyłącznie cel polityczny. Sprawa pojawiła się w czasie kampanii wyborczej w Polsce i to nie był przypadek

Dodaje on także, że wiele krajów jak Polska, Węgry, Czechy czy nawet Austria byłyby przeciwne takiemu rozwiązaniu. Do uchwalenia takiej formuły potrzeba jest zgoda wszystkich państw członkowskich.

Dalej europoseł PiS wyjaśnia:



– Myślę, że odrzucenie takiej propozycji brali też pod uwagę Czesi. Podobne sygnały płynęły z Austrii. Włosi zapewne też by się nie zgodzili, bo sytuacja w ich kraju również jest przez niektórych krytykowana. Wychodzi więc na to, że jak zwykle głównymi piewcami pomysłu byli Niemcy i Francuzi. Nie ma jednak szans na to, aby takie rozwiązanie zostało przyjęte, chociażby ze względu na możliwość weta budżetu. Nikt więc nie odważy się na zmuszanie rządów do tak kontrowersyjnych rozwiązań

Oraz:

- Sprawa pojawiła się w czasie kampanii wyborczej w Polsce i to nie był przypadek. Podobna sytuacja miała miejsce, jeżeli chodzi o relokację uchodźców. Tamten pomysł też upadł, rację miały Polska i Węgry, a na koniec przyznali nam to nawet Niemcy. Podobnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o powiązanie funduszy z praworządnością. Te strachy na lachy biurokratów z UE to pałka polityczna, która miała straszyć państwa członkowskie i wpływać na opinię publiczną

Tarczyński stwierdza także:

- Za pomysłem opowiadali się jednak europosłowie z opozycji. Pani Sylwia Spurek i inni chcieli sankcji dla naszego kraju. To hańba dla polskiego parlamentarzysty, aby takie pomysły wspierać. To działanie antypolskie. Gdyby taki pomysł został przyjęty, nie straciłby rząd, ale głównie zwykli Polacy. Ograniczono by remontowanie szpitali, budowanie dróg czy przedszkoli. Dzięki Bogu jest to nierealne





mp/portal tvp info