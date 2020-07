Brawo Polska! Obajtek: Skończyła się patologia mafii paliwowych. Za PO drenowano Polaków

Daniel Obajtek, prezes Orlenu był dzisiaj Gościem Wiadomości TVP. Mówił m.in. o konieczności inwestowania, a także o patologii mafii vatowskich, które przejadały znaczną część polskiego dochodu narodowego.

Na temat tworzenie z Orlenu firmy multienergetycznej powiedział:

- To ciężka praca moja jak i premiera Morawieckiego i Sasina, to jest budowa czempiona europejskiego, budowa firmy która ma zadanie bardzo mocno inwestować. Budowa firmy multienergetycznej służy budowie czempiona, który ma w Polsce budować transformację energetyczną. Z niskoemisyjnych źródeł do zeroemisyjnych źródeł i do tego musimy być połączonym koncernem. Sama zmiana z technologii węglowej na gazową to już jest optymalizacja

W odniesieniu do mafii vatowskich stwiedził:

- Za rządów PO, w przeciągu 8 lat, Orlen miał zysku 2 miliardy 900 mln. W przeciągu 4 lat Orlen ma zysku 23 miliardy zł. Oczywiście, kryzys, pandemia powoduje zmniejszenie przychodów, ale przetrwamy ten czas, bo wcześniej firma generowała bardzo duże środku. Cała ta patologia mafii paliwowej się skończyła w końcu. Mafie przestały niszczyć nasz narodowy biznes. To było drenowanie Polaków, bo jeśli się mniej paliwa sprzedało na stacjach, to ceny były wyższe. Mafie grabiły zyski budżetu ale również Polacy drugi raz tracili, bo rafinerie nie pracowały na pełnych obrotach i cena jednostkowa na stacji była wyższa. Im więcej się w mniejszym odcinku czasu wyprodukuje, tym ta cena jest niższa

Odniósł się też do konieczności inwestowania, aby firma mogła być konkurencyjna:

- W tak dużym przemyśle trzeba inwestować, w tym roku 8 miliardów wydamy na inwestycję, Lotos jest też potrzebny do tego wkładu w przemysł petrochemiczny i te inwestycje będą znacznie wyższe przy zoptymalizowanych kosztach. Synergia spowoduje wyższe zyski i wyższe inwestycje

mp/tvp