Brawo Polska! Polscy strażacy pomogą Ukrainie i Mołdawii w walce z pandemią koronawirusa

W ciągu ostatniej doby na Ukrainie wykryto 940 zakażeń koronawirusem, a zmarło 16 chorych na COVID-19 zmarło. Jest to najwyższy od początku pandemii dobowy bilans zakażeń w tym kraju.

Wiceminister Jabłoński podczas briefingu prasowego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Warszawie, poinformował, że polski rząd wysyła na Ukrainę i do Mołdawii sprzęt ochrony osobistej, rękawiczki, maseczki kombinezony i płyny dezynfekcyjne. Wiceminister zaliczył oba te kraje do "jednych z naszych najbliższych przyjaciół". Polska współpracuje z nimi bardzo ściśle w ramach Partnerstwa Wschodniego.

Na Ukrainę i do Mołdawii wyruszyło 12 samochodów ciężarowych ze sprzętem do walki z pandemią koronawirusa jedzie na Ukrainę z transportem darów rządu polskiego o wartości 3 mln zł. Do Mołdawii wyruszyły 4 samochody ciężarowe ze sprzętem i darami.

Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca oświadczył:

- Ta wzajemna pomoc, wzajemne wsparcie na pewno będzie dla nas wszystkim dobrym przykładem do tego, żeby tworzyć jeszcze więcej dobrych rzeczy. Dziękuję za tę inicjatywę i mam nadzieję, że nie tylko taką pomoc będziemy realizować, a też będziemy realizować dużo innych wspólnych projektów

