Brytyjski dowódca ostrzega przed kolejnym atakiem Rosji

Marszałek Mike Wigston jest przekonany, że Rosja przygotowuje się do kolejnego ataku, Dowódca RAF dodał, że wojna na Ukrainie znajduje się w niebezpiecznej fazie.

Kolejny atak zdaniem dowódcy może być „jeszcze bardziej brutalny i barbarzyński”. Powołują się na dane brytyjskiego wywiadu przekazał, że Rosja zmienia pozycję do kolejnego ataku. Ma on być „jeszcze bardziej nielegalny niż to, co już widzieliśmy”.

Dodał, że obecnie są wszelkie podstawy ku temu aby sądzić, że Rosjanie wrócą, a Ukraina „odczuje w pełni skutki tego, co Rosja przyniesie”. Wigston mówił też o gotowości personelu RAF do dostarczenia pojazdów opancerzonych dla Ukrainy

dam/PAP