Brytyjski minister obrony ujawnia: Rosja planuje rozpocząć ćwiczenia nuklearne

Minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace oznajmił, że Rosja wciąż dąży do eskalacji napięcia i planuje rozpocząć strategiczne ćwiczenia nuklearne.

„Pomimo rozmów kierunek podróży jest w złą stronę. Rosjanie wciąż powiększają swoje batalionowe grupy taktyczne. Planują wkrótce rozpocząć nuklearne ćwiczenia strategiczne i faktycznie widzimy większą aktywność gdzie indziej” – powiedział na antenie BBC Radio 4 Wallace.

Szef brytyjskiego ministerstwa obrony dał też wyraz własnemu przekonaniu, że Rosjanie są gotowi do przeprowadzenia operacji „pod fałszywą flagą”, by dzięki temu zyskać pretekst do agresji zbrojnej na Ukrainę.

Wcześniej, w rozmowie z LBC, minister Ben Wallace zasygnalizował też, że jego kraj jest gotów wysłać jeszcze większą ilość swoich sił zbrojnych na kontynent, jeśli zajdzie taka potrzeba.

„Jesteśmy jedną z największych potęg Europy i bardzo ważne jest, abyśmy jako jeden z głównych członków NATO pokazali nie tylko słowa, ale też, że nasze siły są dostępne. Potencjalnie może być więcej rozmieszczenia (wojska). Zawsze jesteśmy gotowi. Absolutnie może być tak, że zobaczymy więcej naszych sił, które pojadą do sojuszników w Europie Wschodniej lub Południowej” – skonstatował minister obrony Wielkiej Brytanii.

ren/PAP