Brytyjski rząd wezwał wojsko do pomocy w zażegnaniu kryzysu paliwowego

„Pewna liczba cystern wojskowych musi być gotowa do interwencji i rozmieszczenia na terenie całego kraju w celu ustabilizowania dostaw paliwa" – poinformowało w poniedziałek brytyjskie ministerstwo energii.

Rząd Wielkiej Brytanii do zażegnania kryzysu paliwowego, który zapanował na Wyspach, planuje posiłkować się pomocą wojska. To właśnie brytyjskie wojsko ma zaangażować się w zaopatrywanie w benzynę stacji paliw. W tym celu do jej transportu mają być wykorzystane również specjalne cysterny wojskowe.

Szacuje się, że z Wysp Brytyjskich na skutek brexitu wyjechała aż czwarta część kierowców. Natomiast pandemia koronawirusa na blisko rok wstrzymała dopływ świeżej krwi do branży transportowej, gdyż zawieszone zostały możliwości uzyskiwania kwalifikacji przez nowych pracowników.

Wszystko to sprawiło, że obecnie w Wielkiej Brytanii brakuje ok. 100 tys. kierowców ciężarówek, co z kolei spowodowało ogromny problem z zaopatrzeniem stacji benzynowych, jak również placówek handlowych i wywołało kryzys paliwowy na Wyspach.

ren/PAP