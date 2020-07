Brzeziński: USA powinny natychmiast pomóc Ukrainie i Gruzji w przystąpieniu do NATO

Stany Zjednoczone powinny natychmiast pomóc Ukrainie i Gruzji w przystąpieniu do NATO i wzmocnić sankcje gospodarcze wobec Rosji – powiedział podczas wystąpienia w Kongresie USA Jan Brzeziński, starszy analityk think tanku Atlantic Council i były zastępca asystenta sekretarza obrony, podaje Voice of America.

„Musimy zdecydowanie wspierać transatlantyckie aspiracje Gruzji i Ukrainy. Rozszerzenie NATO rozpowszechniło pokój i bezpieczeństwo w Europie oraz wzmocniło zdolności wojskowe Sojuszu. Zarówno dla Ukrainy, jak i Gruzji powinniśmy zapewnić jasną drogę do członkostwa w NATO”.

Jan Brzeziński Starszy analityk think tanku Atlantic Council

„Kontynuacja nieokreślonego stanowiska tylko zwiększa apetyt Putina i jego poczucie możliwości wznowienia dominacji nad tymi dwiema demokracjami”

– powiedział Brzeziński.

Ekspert jest przekonany, że Stany Zjednoczone będą bardziej skuteczne w przeciwdziałaniu agresywnym działaniom Rosji, jeśli Ukraina i Gruzja będą członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Ponadto analityk wezwał do zaostrzenia sankcji gospodarczych wobec Rosji.

„Sankcje powinny zostać wzmocnione i ukierunkowane na konkretnych Rosjan, a także trzeba uformować kompleksowe sankcje wobec rosyjskiego sektora finansowego i energetycznego”

– podkreślił ekspert wpływowego amerykańskiego think tanku.

Przypomnijmy, w ubiegłym miesiącu Ukraina otrzymała status członka Programu Rozszerzonych Możliwości (Enhanced Opportunity Partner, EOP) Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO).

Celem Programu jest wspieranie i pogłębianie współpracy między sojusznikami i partnerami, którzy wnieśli znaczący wkład w operacje i misje kierowane przez NATO.

„Jako partner NATO Ukraina zapewniła żołnierzy do operacji Sojuszu, w tym w Afganistanie i Kosowie, a także do Sił Odpowiedzi NATO i ćwiczeń NATO. Sojusznicy wysoko oceniają ten znaczący wkład, który świadczy o zaangażowaniu Ukrainy w bezpieczeństwo euroatlantyckie”

– czytamy w komunikacie NATO.

Jako partner ds. Rozszerzonych Możliwości Ukraina będzie korzystać z pogłębionego dostępu do programów interoperacyjności i ćwiczeń oraz dostępu do szerszej wymiany informacji – dodano.

Oprócz Ukrainy partnerami Programu Rozszerzonych Możliwości NATO są Australia, Finlandia, Gruzja, Jordania i Szwecja.

Jagiellonia.org