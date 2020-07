Były senator PO pisze o układzie warszawskim i ustawianym przetargu: ,,Drogi Rafale...''

Portal wpolityce.pl dotarł do bardzo ciekawych materiałów, z których wynika, że wokół warszawskich tramwajów panuje niemałe zamieszanie, a konkretnie chodzi o podejrzenie „ustawienia” przetargu wartego miliony złotych. Były senator Platformy Obywatelskiej Przemysław Termiński wystosował pismo do Rafała Trzaskowskiego. Termiński jest szefem firmy brokerskiej, która przez kilkanaście lat ubezpieczała Tramwaje Warszawskie i pisze do Rafała Trzaskowskiego jako prezydenta Warszawy per „ty”.

Termiński skarży się przy tym, że że jego firma przegrała przetarg, zaś cała procedura mogła być „ustawiona”. Były senator bezskutecznie informował o tym nie tylko prezydenta stolicy oraz jego urzędników, ale także prominentnych posłów Platformy Obywatelskiej.

W piśmie byłego senatora PO do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego czytamy:

- Zwracam się do Ciebie z jednej strony jako przedsiębiorca, z drugiej jako były senator PO w latach 2015-2019. Sprawa jest ważna i myślę, że powinieneś o niej wiedzieć, tak aby móc na czas zareagować. Zwłaszcza w kontekście informacji o tym, jak to samorządowi brakuje środków finansowych. Tu mamy przykład ich lekkomyślnego marnotrawienia

I dalej:

W efekcie - koszt zawartych przez Tramwaje Warszawskie na 2020 r. umów ubezpieczenia jest drastycznie wyższy od analogicznej ochrony ubezpieczeniowej posiadanej choćby w okresie 2018-2019. Składka roczna skalkulowana na bazie oferty uzyskanej w tym postępowaniu jest o co najmniej 2 mln. złotych wyższa od ceny płaconej chociażby w roku 2019, co jest bezpośrednio pochodną wzrostem stawki w ubezpieczeniu casco tramwajów z 0,1814 proc. do 0,268 proc

A także:

O sprawie tej, podczas osobistej rozmowy poinformowałem Pana Roberta Soszyńskiego - Wiceprezydenta Warszawy. Dodatkowo jeszcze w ubiegłym roku, pod koniec poprzedniej kadencji próbowałem nieprawidłowościami zainteresować posła Andrzeja Halickiego oraz posła Marcina Kierwińskiego - bez reakcji

Oraz:

Tramwaje Warszawskie nie były i nie są zainteresowane rzetelną oceną złożonych w konkursie ofert i legalnym rozstrzygnięciem niniejszego postępowania. Tajemnicą poliszynela na warszawskim rynku ubezpieczeniowym jeszcze przed datą ogłoszenia przez Tramwaje Miejskie konkursu na brokera było, że wygra go firma „A” (redakcja zna nazwę konsorcjum - red.). Pan „S” (nazwisko do wiadomości redakcji - red.) przechwalał się tym w bezpośrednich rozmowach z wieloma osobami (…) już w październiku 2019 roku, wskazując wprost na relacje osobiste i pozamerytoryczne z osobami ze ścisłego kierownictwa Miasta Warszawy.

Tremiński podsumowuje swoje pismo osobistą prośbą do Rafała Trzaskowskiego:

- proszę Cię o podjęcie czynności w celu wyjaśnienia sytuacji w Tramwajach Warszawskich. Po 13 latach współpracy z TM, wobec wysiłku podejmowanego wspólnie z pracownikami Spółki w kwestie ubezpieczeniowe, w celu zapewnienia Spółce rzetelnej ochrony za adekwatną cenę, zwłaszcza dziś w bieżącej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej, u progu której jesteśmy w związku z pandemią - jestem tym bardziej przekonany, że żadne zmiany nie mogą się odbywać kosztem Klienta - w tym przypadku Tramwajów Warszawskich







mp/wpolityce.pl