Cela plus! Areszt dla członków grupy przestępczej za składowanie odpadów niebezpiecznych

Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą z Częstochowy zatrzymali 6 członków grupy przestępczej, która na terenie województwa opolskiego nielegalnie składowała niebezpieczne odpady. Śledczy ustalili, że w wyniku przestępczego procederu na teren województwa opolskiego trafiło co najmniej 3 tysiące ton groźnych śmieci. Wszyscy zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani.

Pod koniec 2019 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie powołana została tak zwana grupa śmieciowa, która pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach zajmuje się zwalczaniem nielegalnego procederu składowania odpadów niebezpiecznych na terenie kraju. Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą wpadli na trop 14 nielegalnych składowisk w województwie śląskim, opolskim, mazowieckim i łódzkim. Skrupulatna praca i ścisła współpraca z katowicką prokuraturą doprowadziły do tego, że do tej pory już 36 osób usłyszało zarzuty za transportowanie i składowanie groźnych dla życia i zdrowia substancji na terenie kraju. Wszystkie zatrzymane osoby usłyszały też zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a 16 z nich trafiło do aresztu.

W ubiegłym tygodniu policjanci zatrzymali kolejnych 6 osób, które działając w zorganizowanej grupie przestępczej, w 2020 roku zwieźli, a następnie porzucili 2 tysiące ton odpadów niebezpiecznych w Skarbimierzu – Osiedle. Na podstawie zabezpieczonych próbek znalezionych tam substancji biegli stwierdzili, że były tam przechowywane odpady stanowiące poważne zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka. Kolejne tysiąc ton przetransportowali i porzucili na terenie Kędzierzyna – Koźla. Trafiły tam substancje, które z uwagi na swoje właściwości fizyko-chemiczne bezpośrednio zagrażały życiu i zdrowiu wielu osób.

Mężczyźni w wieku od 47 do 53 lat z województwa śląskiego i dolnośląskiego usłyszeli już zarzuty. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przywóz z zagranicy odpadów niebezpiecznych bez wymaganego zezwolenia grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. Na wniosek katowickiego prokuratora sąd postanowił, że cała szóstka kolejne 3 miesiące spędzi teraz w areszcie.

Policja Apeluje!

Każdy, kto jest świadkiem składowania odpadów, powinien zawiadomić odpowiednie służby. Apelujemy przede wszystkim do osób, które mieszkają w pobliżu mało uczęszczanych miejsc, obiektów leśnych, opuszczonych hal czy magazynów, o zwracanie uwagi na wzmożony ruch pojazdów ciężarowych oraz osób w takich miejscach. Swoje spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem alarmowym 997 lub 112, a także przez Internet - za pomocą narzędzia Krajowa Mapa Zagrożeń. Tylko wspólne działania pozwolą na wykrycie przestępstw popełnianych przeciwko środowisku naturalnemu.

mp/policja.pl