Cela Plus: Był poszukiwany listem gończym. Domniemany szef mafii VAT w rękach ABW. Chodzi o prawie 50 mln

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Jest on podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się uzyskiwaniem nienależnych zwrotów podatku VAT. Działalność poszukiwanego doprowadziła do strat Skarbu Państwa w wysokości prawie 50 mln zł. Jest to kolejne zatrzymanie w sprawie obrotu metalami kolorowymi.

Zatrzymany 5 sierpnia br. mężczyzna ukrywał się na terytorium Czech, skąd wjechał do Polski przez przejście graniczne w Cieszynie. Udał się w kierunku Żywca, następnie Chrzanowa. Po krótkim pościgu został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW.

Podejrzany był osobą kontrolującą zagraniczne spółki, działające na zasadzie karuzeli podatkowej. Firmy w ramach wewnątrzwspólnotowego obrotu towarami kupowały metale nieżelazne od polskich podmiotów gospodarczych, a następnie sprzedawały je ponownie polskim przedsiębiorstwom. W rzeczywistości był to jedynie fikcyjny obrót, który pozwalał polskim przedsiębiorstwom uzyskiwać nienależne zwroty podatku VAT.

Jednocześnie zatrzymany organizował i kontrolował w Polsce sieć firm, w tym „słupów”, których zadaniem było tworzenie pozorów legalności prowadzonego obrotu, a jednocześnie utrudnienie wykrycia jej przestępczego charakteru. Działalność zatrzymanego doprowadziła do strat Skarbu Państwa w wysokości prawie 50 mln zł.

Mężczyzna usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, poświadczania nieprawy w dokumentach, posługiwania się stwierdzającymi nieprawdę dokumentami, oszustw podatkowych, prania brudnych pieniędzy oraz popełnienia szeregu innych przestępstw skarbowych. Zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Dotychczas w sprawie przedstawiono zarzuty 43 osobom.

Śledztwo ma nadal charakter rozwojowy. Prowadzi je katowicka Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach.

informacja prasowa