Cela plus! Do 18 lat więzienia za 2 złote i soczek dla recydywisty za rozbój na 14- latku

Tczewscy policjanci zatrzymali 22-letniego mężczyznę, którego podejrzewali o przestępstwo rozboju popełnione na nastolatku. Jak ustalili kryminalni, mężczyzna spotkał w windzie jednego z bloków mieszkalnych w Tczewie 14- latka i szarpiąc go, zażądał od niego pieniędzy. Zatrzymany 22-latek został doprowadzony przez mundurowych do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut rozboju. Okazało się, że mężczyzna był już karany za podobne przestępstwo.

17 kwietnia br. około godziny 20:40 policjanci z tczewskiej komendy otrzymali zgłoszenie o rozboju, do którego miło dojść w jednym z bloków mieszkalnych w Tczewie. Oficer dyżurny niezwłocznie w to miejsce skierował funkcjonariuszy z referatu patrolowo-interwencyjnego, którzy ustalili przebieg zdarzenia. Policjanci ustalili, że napastnik wszedł do windy, w której był 14- latek i szarpiąc go, zażądał oddania pieniędzy. Przestraszony 14-latek oddał mężczyźnie 2 zł, które miał przy sobie oraz sok o wartości 8 zł.

20 kwietnia zajmujący się tą sprawą kryminalni ustalili, że sprawcą jest 22-letni mieszkaniec Tczewa, którego zatrzymali w swoim mieszkaniu. Stróże prawa przeszukali mieszkanie tego mężczyzny i zabezpieczyli ubranie, które ten miał na sobie w chwili rozboju.

W miniony piątek stróże prawa zatrzymanego 22-latka doprowadzili do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut dotyczący rozboju. Dodatkowo funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany mężczyzna popełnił ten czyn w warunkach recydywy, gdyż był już wcześniej karany za podobne przestępstwo. Decyzją sądu zatrzymany mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Za to przestępstwo w warunkach recydywy grozi kara do 18 lat pozbawienia wolności.

mp/policja.pl